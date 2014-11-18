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Politika

İdris Naim Şahin, Değerler Hareketi'ni partileştiriyor

Eski İçişleri Bakanı Şahin'in de yer aldığı hareket, yarın, siyasi parti kurmak amacıyla İçişleri Bakanlığına dilekçe verecek

18 Kasım 2014 22:52

Eski İçişleri Bakanı ve Ordu Bağımsız Milletvekili İdris Naim Şahin'in de yer aldığı "Değerler Hareketi", yarın siyasi parti kurmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'na başvuracak.

Müteşebbis heyet adına Şahin ile Demokraside Birlik Vakfı ve İnsani Değerler Derneği Genel Başkanı Mehmet Bozdemir adına yapılan yazılı açıklamaya göre, hareket, partileşme çalışmalarında son aşamaya geldi.

Şahin ve arkadaşları yarın saat 13.30'da İçişleri Bakanlığına partinin kuruluş dilekçesini verecek. Kurucular kurulu görev dağılımı yapıldıktan sonra saat 16.00'da Rixos Otel'de düzenlenecek basın toplantısıyla yeni partinin kuruluşu ilan edilecek.

 

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