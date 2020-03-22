İdris Elba Koronavirüs'e yakalandığını açıklarken yanındaydı; Sabrina Elba da test sonucunun pozitif çıktığını söyledi

ABD'li aktör Idris Elba'nın eşi Sabrina Elba, yeni tip Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Idris Elba video üzerinden takipçilerine Koronavirüs'e yakalandığını duyururken yanında bulunan Sabrina Elba, kendi test sonucunun da pozitif çıktığını söyledi.

Elba, eşi Koronavirüs'e yakalanmışken yanında durarak mesafe uygulamamasına gelen eleştirilere de cevap verdi. Sabrina Elba, "Onun yanında olmak istedim, bu bir eş iç güdüsü" dedi.

Sabrina Elba, yaptığı açıklamada test sonucu pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom hissetmediğini söyledi.