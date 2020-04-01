Idris Elba: Astım hastası olarak en kötüsünü düşündüm ama kurtuldum

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktıktan sonra eşi Sabrina Dhowre-Elba ile birlikte iki haftalık karantinayı geride bırakan ünlü aktör Idris Elba, "Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum" dedi.

Ünlü oyuncu Idris Elba, eşi Sabrina Dhowre-Elba ile birlikte iki haftalık karantinayı geride bıraktı. 47 yaşındaki Amerikalı aktör, corona testlerinin pozitif çıkmasının ardından sağlık durumlarıyla ilgili sosyal medyada bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Yeni filminin çekimleri için New Mexico’da bulunduğu esnada Covid-19’a yakalandığını öğrenen İngiliz oyuncu, ülkesine dönememiş, eşiyle birlikte karantinaya girmişti. Eşi Sabrina da bir hafta sonra test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Elba yeni açıklamasında, "Karantina dönemini geçirdik, ama çok zor durumda kaldık. Eve geri dönüş yapamıyoruz, bu yüzden hala biraz hareketsiz oturmalıyız. Ama bunun dışında iyiyiz ve en kötü kısmını atlattığımız için minnettarız" dedi.

"Panik yapmayın ve endişelenmeyin"

Karantina günlerini, “Tuhaf çünkü asla hareketsiz oturmuyorum, Sabrina da kesinlikle oturmuyor. Bence onun için daha zor, çünkü daralıyor” diye anlatan Elba, “İkimiz de iyiyiz, zihinsel olarak iyimser kalmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de iyisinizdir. Aklınızı başınızda tutun, endişelenmeyin ve panik yapmayın” dedi.

Elba, “Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum ve siz de kurtulabilirsiniz” ifadesini kullandı.

"Çok fazla belirtim olmadı"

Elba, daha önce yaptığı sosyal medya açıklamasında, hangi belirtilere sahip olduğunu soran hayranlarına, “Çok fazla belirtim olmadı. Test yaptırdığımda vücut ağrılarım ve baş ağrım vardı” diye konuşmuştu.

29 yaşındaki Sabrina Dhowre-Elba, Idris Elba’nın testi pozitif çıktıktan sonra karantinada onunla birlikte kalmaya devam etmiş, genç kadının göz göre göre eşinden virüsü kapması eleştiri konusu olmuştu.