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Politika

İdris Baluken’e ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Baluken, 4 Kasım'da tutuklanmıştı

29 Kasım 2016 19:51

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı bildirildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş imzası ile yapılan yazılı açıklamada, halen HDP Diyarbakır Milletvekili olup 24'üncü Dönem BDP Bingöl Milletvekilliği yapan İdris Baluken'in TBMM'ce yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada Cumhuriyet Başsavcığı’nca başlatılan hazırlık soruşturması kapsamında, soruşturmanın gerektirdiği tüm işlemler yapılarak eksikliklerin giderildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Şüpheli hakkında 18/11/2016 tarihinde, Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama, suçlarından Bingöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesine kamu davasının açıldığı, iddianamenin mahkemece kabul edildiği, Bingöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince, şüpheliye isnat edilen suçların bir kısmının Diyarbakır ilinde gerçekleşmesi ve şüpheli ile ilgili Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemelerinde açılmış kamu davalarının olması nedeniyle bu kamu davaları ile dosyanın birleştirilmesi için Yetkisizlik Kararı verilerek dosya Diyarbakır Terör suçlarında yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir."

 

 

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