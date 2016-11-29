T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kışanak için 230 yıl hapis istemi

Kışanak hakkında 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' ve 41 kez 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 230 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

29 Kasım 2016 16:34

Eski Diyarbakır Belediye Eş Başkanı DBP'li Gültan Kışanak hakkında 41 ayrı suçtan açılan davada 230 yıl hapsi istendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Büyükşehir Belediye Başkanı DBP'li Gültan Kışanak hakkında 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' ve 41 kez 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 230 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ekim'de gözaltına alınan ve 30 Ekim'de tutuklanan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Kışanak'ın, 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' ve 41 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 230 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Savcı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, Gültan Kışanak'ın, milletvekili olduğu dönemde katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 21 Mart Nevruz kutlamaları, çeşitli mitingler ve 2012 yılında cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamaları, Belediye Başkanı olduktan sonra Silvan, Sur, Cizre, Nusaybin ve Şırnak'ta sokağa çıkma yasakları, Suruç katliamı ve mitinglerde toplam 41 kez 'Terör örgütü propagandası yapma' suçunu işlediği belirtildi.

ETİKETLER

Gülten Kışanakhapis istemi230 yıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24