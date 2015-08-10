İdris Baluken: PKK çatışmazlık konumuna dönmeli!

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Türkiye'nin 6 YPG'liyi Nusra Cephesi'ne bağlı Ahrar-uş Şam'a teslim ettiği yönündeki iddialara ilişkin "İçişleri Bakanlığı müsteşarı doğruladı, yapılan açıkça savaş suçudur" dedi. Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Baluken, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde, yaralı YPG’lilerin Türkiye tarafından “terör örgütü” olarak ilan edilen El Nusra’nın Ahrar El-Şam koluna teslim edildiğini belirterek, “Türkiye’nin de taraf olduğu 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne bakıldığında Türkiye AKP eliyle açık bir şekilde savaş suçu işlemiş ve bu cürümü gerçekleştirenler için Lahey Adalet Divanı’nda yargılanma ihtimali doğmuştur” dedi.

'PKK çatışmazlık konumuna dönmeli'

Yaşanan çatışmalı süreçle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Baluken, yaşanan bu çatışmalı süreçten duydukları üzüntüyü dile getirdi. Yaşanan çatışmaları, can kaybı ve ölümleri, “AKP iktidarının savaş konseptinin bir sonucu” olarak nitelendiren Baluken, bu konuda şunları söyledi:

“Bir an önce çatışmasızlık konumuna geri dönülmesini ifade ettik. PKK çatışmazlık konumuna dönmeli, hükümet de operasyonları sonlandırmalıdır. Müzakere devreye girmelidir. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse Başbakan, savaş konseptinden çıkıp çıkmayacağıyla ilgili önlerine gelen verilerini bekliyorlar. Kamuoyu araştırma, anket istatistiklerini bekliyorlar. Beklerken de onlarca can yitiyor, ağır travma yaşıyoruz. Bundan vazgeçip barış için çaba gösterilmelidir.”

Türkiye, 6 YPG'liyi Nusra Cephesi'ne bağlı Ahrar-uş Şam'a teslim etti

26 Temmuz'da, Ankara’daki Eğitim Sen Genel Merkezi misafirhanesine yapılan polis baskınında gözaltına alınan 6 YPG üyesinin mahkemece serbest bırakılmasının ardından Yabancılar Şubesi’nce sınırdışı edildiği ve Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Ahrar-uş Şam üyelerine teslim edildiği iddia edilmişti. YPG Kobani Komutalığı, 8 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Aldığımız bilgilere göre, Türk devleti yaralı 6 arkadaşımızı da İdlib’e bağlı Bab El Hewa sınır kapısından Cebhet El-Nusra çetelerine teslim etmiştir. Kobani YPG Komutanlığı olarak Türk devletinin biran önce acilen bu konuya ilişkin bir açıklama yapmasını ve arkadaşlarımızı bize teslim etmesini istiyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Türkiye'nin 6 YPG'liyi Nusra Cephesi'ne bağlı Ahrar-uş Şam'a teslim ettiği iddialarını meclis gündemine taşıdı. Konuyla ilgili soru önergesi veren ve TBMM'de açıklama yapan HDP'li Baluken, Eğitim Sen Genel Merkezi'nde yapılan polis baskını sonrası gözaltına alınan 6 YPG'linin mahkemede beraat ettiklerini, ancak söz konusu savaşçıların gözaltına alındıktan sonra Yabancılar Şubesi'ne götürülüp sınırdışı edildiğini açıkladı.

Baluken, YPG'lilerin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Ahrar-uş Şam'a teslim edildiğini, bu bilginin İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı tarafından da kabul edildiğini ifade etti. Yapılanın açıkça bir savaş suçu olduğunu söyleyen Baluken, konuyla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu ve hükümetten acil açıklama beklediklerini kaydetti.