YPG: Türkiye 6 yaralı savaşçımızı El-Nusra'ya teslim etti

YPG Kobanê Komutanlığı, Türkiye'de tedavi gören 6 YPG'linin El-Nusra'ya teslim edildiği yönünde bilgi aldıklarını ve konuya ilişkin Türk devletinden acil bir açıklama beklediklerini duyurdu.

ANF'de yer alan habere göre YPG Kobanê Komutanlığı, Türkiye'de tedavi gören yaralı 6 YPG savaşçısının Türk devleti tarafından İdlib’deki Bab El-Hewa sınır kapısında El-Nusra'ya teslim edildiği yönünde aldıkları bilgilere ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

YPG resmi internet sayfasında yer alan açıklama şöyle:

“DAIŞ çetelerine karşı savaşta yaralanan 6 arkadaşımız, tedavileri yapılmak üzere resmi yollardan Mürşitpınar sınır kapısından Bakûrê Kurdistan’a gönderilmiştir.

Ancak uzun süredir Bakûrê Kurdistan’da tedavi görmekte olan her 6 arkadaşımızla bir süredir bağlantımız kopmuş ve kendilerinden haber alınamamaktadır.

Aldığımız bilgilere göre, Türk devleti yaralı 6 arkadaşımızı da İdlib’e bağlı Bab El Hewa sınır kapısından Cebhet El-Nusra çetelerine teslim etmiştir.

Kobanê YPG Komutanlığı olarak Türk devletinin biran önce acilen bu konuya ilişkin bir açıklama yapmasını ve arkadaşlarımızı bize teslim etmesini istiyoruz.

Yaralı arkadaşlarımız şunlardır: Ahmed Şêrko, Omer Qadir, Rêber Seyho, Ehmed Helûm, Cemal Ehmed ve Beşîr Mihemed.”