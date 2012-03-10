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Sağlık

İdrar testiyle ucuz slikon tespit edilebilecek

Uzmanlar basit bir idrar testi ile silikonun riskli olup olmadığının tespit edilebileceğini açıkladı.

10 Mart 2012 23:31

 

T24 - Göğüs implantlarında ucuz silikon kullanıldığının ortaya çıkması üzerine binlerce kadın endişeli. Uzmanlar basit bir idrar testi ile silikonun riskli olup olmadığının tespit edilebileceğini açıkladı.
Uzmanlara göre, göğse yerleştirilen silikonlarda tehlikeli yırtılmalar ya da çatlaklar olup olmadığı yakında basit bir idrar testi ile anlaşılabilecek.
 

Platin değerinden anlaşılıyor

 
Almanya'nın Münih kentindeki Ludwig – Maximilian Üniversitesi'nden Rudolf Schierl, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, idrardaki platin değerlerinden bunu anlayabildiklerini dile getirdi.
 
Platinin sağlık açısından bir riskli olmadığını, sadece bir gösterge olduğunu kaydeden Schierl, bu yöndeki bulguların hayata geçirilmesi halinde, maliyeti oldukça düşük ve oldukça da basit bir testin mümkün olabileceğini kaydetti.
 

Platin silikon üretiminde kullanılıyor

 
Platin, silikon üretiminde katalizör olarak kullanılan bir madde. Üniversitenin yaptığı araştırmalara göre, dişinde herhangi bir dolgu maddesi bulunmayadan 30 kadından dördünde kullandığı kanser ilaçları ya da meslekî nedenlerle platin değerleri zaten yüksek. Silikon taşıyan kadınlarda ise bu oranın daha yüksek olduğuna işaret ediliyor. (Deutsche Welle)
 

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