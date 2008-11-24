İdrar kaçıran çocuklar bilgisayarla tedavi edilecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı'ndaki laboratuvarda idrar bozukluğu olan çocuklara bilgisayar oyunu ile "çiş eğitimi" veriliyor. Balıklı oyunla kasmayı ve ıkınmayı öğrenen çocuklar, kaslarını çalıştırarak idrar bozukluğunu yeniyor. Oyunda yer alan balık, çocuğun işemeye yarayan kaslarını gösteriyor. Çocuk kendisini kastığı zaman balık yukarı çıkıyor, gevşediği zaman denizin dibine iniyor.



EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ulman, yaptığı açıklamada, çocuklarda en sık görülen ürolojik yakınmanın "idrar kaçırma" olduğunu belirtti.



"Her 5 çocuktan biri uykuda yatağını ıslatıyor" diyen Prof. Dr. Ulman, uykuda altını ıslatma dışında uyanık olup da idrar kaçırmanın daha önemli olduğunu vurguladı.



Bu tür problemi olan çocukların idrar kesesinde çalışma bozukluğu nedeniyle böbreklere yük bindiğini ve böbreğin tahrip durumuyla karşı karşıya kalabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Ulman, "Eğer bu sorun doğumdan itibaren varsa 2-3 yaşındayken çocuğun böbreklerinin fonksiyonunun tamamen yok olmasına neden olabilir" dedi.



Prof. Dr. Ulman, Çocuk Ürolojisi poliklinik hastalarının yüzde 10'unundan fazlasında idrar kaçırma sorunu olduğunu, 1993 yılından bu yana bu konuyla özel olarak ilgilenen bir birim kurduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Sırf idrar kaçırma bozukluğu nedeniyle bize başvuran, tedavisi devam eden 2 bine yakın kayıtlı hastamız var. İdrar kaçırmanın çok farklı nedenleri var. Gece işemelerin çoğu kalıtsal ama bunların içinde fonksiyon bozuklukları da gizleniyor. Basit bir cerrahi tedaviyle düzelecek idrar bozukluğu, (çocuk büyüyünce geçer) denerek oyalanıyor. Bu dönemde de böbrekler kaybedilebiliyor.



Çocukların altına kaçırması nedeni ortaya konulduktan sonra tedavi edilebilir. Tedavideki başarı oranımız yüzde 70'in üzerindedir."



Oyunla çiş eğitimi yapıyorlar



EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Ürodinami Araştırma Laboratuvarı sorumlu hemşiresi Nilüfer Emin, üroterapinin işeme eğitiminin yeni baştan verildiği bir yöntem olduğunu, bu tür sorunu olan çocuğa 5 seans boyunca günde birkaç saatlik eğitim verdiklerini anlattı.



Çocuğun sıkma, gevşeme ve ıkınma gibi farklılıkları bilgisayar başında oyun sayesinde algıladığını kaydeden Emin, şunları kaydetti:



"Bunun için çocuğun biri bacağına, diğeri de çişlerini yapmaya yarayan kasların yanına olmak üzere 2 elektrot yapıştırıyoruz. Elektrotlara bağladığımız çocuğu bilgisayar karşısına oturtuyoruz. Balıklı oyun programımız var. Balıklı oyun sayesinde çocuklar eğlenceli bir şekilde çiş yapmaya yarayan kaslarını çalıştırmayı öğreniyor. Çocuk kasları sıkmaya başladığı zaman balık yukarıya kalkıyor ve yüksek puanlı balonları alıyor. Gevşettiğinde aşağıdaki daha düşük puanlı balıkları alıyor. Oyun eşliğinde çocuklar çiş eğitimini çok güzel algılıyor. Çocuk 5 seansta sıkma, gevşeme, ıkınma arasındaki farkı algılayabiliyor. Verdiğimiz egzersizleri uyguluyor. Tuvalete gidip çiş yapmalarını öneriyoruz. Bir ay sonra programa tekrar çağırıp aynı eğitimi veriyoruz. Aralıklarla kontrole çağırıyoruz. 3 ay içinde bu sorun çözülebiliyor. Birkaç yıl uğraştığımız çocuk hastalarımız da olabiliyor."



Emin, laboratuvardaki en küçük hastanın 5, en büyüğünün ise 17 yaşında olduğunu sözlerine ekledi.



(AA)

