İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evlendi

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan en küçük oğlu İdo Tatlıses sevgilisi Yasemin Şefkatli ile dünya evine girdi.

Düğün tarihlerini Koronavirüs salgını yüzünden daha önce iki kez ertelemek zorunda kalan genç aşıklar sonunda evlendi.

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İbrahim Tatlıses'in en küçük oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bu akşam nikah masasına oturdu. Düğünden ilk kareler sosyal medyada paylaşılırken, yeni evli çiftin ilk dansı sosyal medyada çokça paylaşıldı.