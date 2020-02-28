İdlib'den gelen 33 şehit haberinin ardından Hatay'a giden CHP heyeti: Sekiz asker yoğun bakımda; halk hastane önünde kamp kurdu

CHP yönetimi, Suriye'de meydana gelen hava saldırının duyulmasından kısa bir süre sonra milletvekillerinin bölgeye gitmesi talimatını verdi. Bu talimatın ardından CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal ve Suzan Şahin Hatay'a gitti. Burada değerlendirmelerde bulunan heyet,

Kentte oluşturulan Kriz Masası’na dahil olan CHP’li milletvekilleri, burada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesi’ne giderek yaşamını yitirenler ve yaralıların durumlarını yakından takip eden CHP heyeti, oluşan ihtiyaçları da Genel Merkez’e bildirdi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, bölgede yaşananları anlattı. Kentte bir yas havasının hakim olduğunu bildiren CHP’li Topal, “Şu anda burada bulunan herkes adına söyleyebilirim ki çok üzgünüz. Sözün bittiği yerdeyiz. Şehitlerimizin yanı sıra yaralanan askerlerimizin sekizi yoğun bakımda. Onlara bir şey olmamasını umuyoruz” dedi.

"Halk kamp kurdu"

Askerlerin getirilmesinin ardından bölge halkının hastane önlerine kamp kurduğunu bildiren Topal, “Herkes, üzüntülerini bir yana bırakarak ‘Acaba ne yapabiliriz’ düşüncesiyle hastanelere akın etti. Kan ihtiyacı olur, diye sabaha kadar beklediler. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Kan ihtiyacının şu an için olmadığı açıklandı. Yine de halk, acıları paylaşıyor. Şehit olanlar arasında Hatay nüfusuna kayıtlı üç askerimiz de bulunuyor. Bugün itibarıyla sadece yaralarımızı sarmak istiyoruz” diye konuştu.

"Halk olgunlukla yaklaşıyor"

CHP’li Suzan Şahin ise kentte “sessizliğin” hakim olduğunu vurguladı. Hatay’da farklı etnik grupların birarada yaşadığını, temel anlayışlarının ise “yardımseverlik” olduğunu dile getiren Şahin, “İnsanlar, hastanelerin bahçelerini doldurdular. Yaralılarımıza yardım etmek isteyenlerin üstün bir gayreti var. Herhangi bir eksik yok. Gereken tüm ihtiyaçlar ilk anda sağlanmıştı. Halk, olaylara olgunlukla yaklaşıyor. Temel isteğimiz bölgede huzurun ve barışın sağlanmasıdır” dedi.

"Karışıklık çıkarmak isteyenler var"

CHP’li Mehmet Güzelmansur da bölge illerinde karışıklık çıkarmak isteyenlerin olduğuna dikkati çekti. Sukûneti bozmak ve huzursuzluk çıkarmak isteyenlerin bulunduğunu söyleyen Güzelmansur, “Bu bölge hassas bir bölge. Gece yarısı geldik, hastaneleri dolaştık. İnsanlar hastanelerinin önündeler. Birlik ve beraberlik var. Sukûnet çok önemli. Bölgeyi karıştırmak isteyenler var ancak kimse onları dikkate almıyor. Sınırın diğer tarafından da binlerce insan var ve Türkiye’ye giriş yapmak istiyorlar. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

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