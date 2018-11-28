İdil'in ilk zenginleştirilmiş kütüphanesi keman dinletisiyle açıldı

Bayram KAPLAN/İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın İdil ilçesinin ilk zenginleştirilmiş kütüphanesi, törenle hizmete açıldı. Açılışta, müzik öğretmeni Neslihan Yücesoy ve 8\'inci sınıf öğrencisi Hezil Leyla Kaplan, mini bir keman dinletisi sundu.

İdil ilçesinin ilk zenginleştirilmiş kütüphanesi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu\'nda, törenle hizmete girdi. Kütüphanenin açılışına Kaymakam Zafer Sağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Ergin, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan ve okul müdürü ile öğretmenler katıldı. Açılışta, müzik öğretmeni Neslihan Yücesoy ile 8\'inci sınıf öğrencisi Hezil Leyla Kaplan, konuklara mini bir keman dinletisi sundu.

Açılışta konuşan Kaymakam Sağ, ilçedeki diğer okullarda da aynı uygulamanın olması gerektiğini belirterek, \"Bu okulla sınırla kalmayıp, diğer okullarda da açılması gerekir. Okuma kültürünün yaygınlaştırılması için böylesi kütüphanelere ihtiyaç var. Çok amaçlı öğrencilerin yararlanabileceği bir kütüphane olmuş, emeği geçenlerin eline sağlık. Okuma alanında yarışmalar düzenleyip örneğin en çok kitap okuyan öğrencileri belediye ve kaymakamlık tarafından ödüllendireceğiz\" dedi.

Zenginleştirilmiş kütüphanede kitaplar, satranç takımları, bilgisayarlar ve birçok zeka geliştirici oyun takımları bulunuyor. 2 bin kitap, 5 bilgisayar, 50 zeka geliştirici oyun takımının bulunduğu kütüphaneden, öğrenciler ve öğretmenler dilediği saatte faydalanabilecek.

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