İdil Fırat: Başarabileceğimi bilsem siyasete girerdim

Oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat, siyaset okuduğunu belirterek, "Başarabileceğimi bilsem siyasete girerdim" dedi.Bu sıralar en fazla döviz kurları ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesine kızdığını ifade eden İdil Fırat, öte yandan aşırı pesimist ve nezaketsiz insanlarla asla anlaşamayacağını belirtti.

80'lerin ve 90'ların bilumum yerli ve yabancı pop ve rock şarkı sözlerinin baştan sona ezberinde olduğunu söyleyen İdil Fırat, sahip olduğu en gereksiz bilginin bu olduğunu aktardı.

Posta'dan Dilara Doğan ile Büyüteç Altında'nın sorularını yanıtlayan İdil Fırat'ın açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Sizi bu aralar en çok ne kızdırıyor?

Döviz kurları ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi.

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Sahip olduğunuz en gereksiz bilgi nedir?

80’lerin ve 90’ların bilumum yerli-yabancı pop ve rock şarkı sözleri baştan sona ezberimde!

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Dünyada neyi yok etmek isterdiniz?

Açlığı.

Asla anlaşamayacağınız insan tipi?

Aşırı pesimist ve nezaketsiz insanlar.

Yaşadığınız yer hakkında en sevdiğiniz şey?

İstanbul Boğazı, bir de mantı.

Kalkmak istemediğinizde yataktan çıkmanızı sağlayan taktiğiniz nedir?

Telefonu yataktan uzakta bırakmak, mecburen kalkmak zorunda kalıyorum alarmı kapatmak için.

Türk insanının en tipik özellikleri nelerdir?

Misafirperver, sıcakkanlı ve peşin hükümlü oluşu.

Başarısız olmayacağınızı bilseydiniz ne yapardınız?

Okuduğum bölüm olan siyasete girerdim.

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Geceden mi vazgeçersiniz gündüzden mi?

Esasında favorim gece. Çok daha üretken ve huzurlu oluyorum. Fakat hiçbir işimi halledemeyeceğimden mecburen gündüzü seçerdim.

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Unutamadığınız bir film repliği var mı?

“Ailesiyle vakit geçirmeyen bir adam asla gerçek bir erkek olamaz.” The Godfather