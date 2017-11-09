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Kültür-Sanat

İdefix Sanal Kitap Fuarı 13 Kasım'da başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'NİN online kitabevi platformlarından idefix tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek ‘’Sanal Kitap Fuarı’’ 13 Kasım'da başlıyor

09 Kasım 2017 16:24

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'NİN online kitabevi platformlarından idefix tarafından bu yıl 15\'incisi düzenlenecek ‘’Sanal Kitap Fuarı’’ 13 Kasım\'da başlıyor.

2 bin 400 yayınevi ve 150 bin kitapta yüzde 70\'e varan indirimlerin sunulacağı fuar süresince, kitapseverler Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, İskender Pala, Yılmaz Özdil, İnci Aral, İlber Ortaylı, Nihat Sırdar, Hasan Ali Toptaş gibi Türkiye\'nin sevilen yazarlarının imzalı kitaplarını satın alma fırsatını da bulacak. Fuar boyunca Yuval Noah Harari,  Ece Temelkuran, İclal Aydın, Mario Levi, Sevim Ak, Colson Whitehead gibi birçok ünlü yazarın röportaJı da okuyucularla buluşacak.

TÜRKİYE’NİN OKUMA HARİTASI BELLİ OLUYOR

Bu yıl 10 milyon ziyaretçinin beklendiği fuarda idefix, Türkiye’nin Okuma Haritası\'nı da ortaya çıkaracak. 2017 yılının en çok aranan, tavsiye edilen, beğenilen, hediye edilen kitapları etkinlikte sunulacak. Sabitfikir Dergisi işbirliği ile 2017 yılının \"En İyi 50 Romanı\" seçilecek. Kararsız okuyucular için \"Yol Gösterici Harita\" ve okur ile yazarın bütünleşeceği \"Niçin Okumalıyız\" özel bölümlerinin de yer alacağı fuar süresince \"Kuşbakışı\" bölümünde yazarların masası mercek altında alınacak. \"Okur-Yazar Hanım\" bölümünde ise idefix okurlarının soruları yanıtlanacak, okuyuculara tavsiyelerde bulunulacak.

Sanal Kitap Fuarı 30 Aralık\'a kadar devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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