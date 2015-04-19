İdeal seks ne kadar sürer?

Psikolog Eric Corti ve ekibinin binlerce kadın ve erkekle yaptığı ankette seks hakkındaki düşünceler soruldu. Seksologların hesaplamalarına göre seks süresi yıllar içerisinde arttı.

İdeal seks süresi 1938'de 2 dakika, 1972'de 10 dakika ve 1995'te 16 dakika olarak ölçüldü. Araştırmada verilen cevaplara göre, günümüzde ise ideal seksin sadece 7 dakika sürdüğü kaydedildi. 7-13 dakika arasındaki süre "yeterli" görülüyor. Bu süreyi aşan cinsel birliktelikler yorucu olarak nitelendiriliyor.

Daily Mail’de yayımlanan araştırmaya göre, ortalama bir insan hayatı boyunca 2580 kez cinsel ilişkiye giriyor. Erkeklerin yüzde 31'i aynı anda iki partner ile birlikte oluğunu iddia ederken bu iddiada bulunan kadınlar sadece yüzde 5.

Pennsylvania Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Eric Corti, tüm gece süren cinsel birliktelik hikâyelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Uzmanlar bu anket sayesinde daha gerçekçi verilere ulaştıklarına inanıyor.