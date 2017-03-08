İddianameden: Mehmet Dişli ile Akın Öztürk 15 Temmuz'da 7 kez telefonda görüştüler

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ana iddianameye, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı derdest eden ekibin içinde yer aldığı öne sürülen cuntacı general Mehmet Dişli'nin telefon trafiği de girdi. Dişli'nin, darbe girişimi başladıktan sonra ilk görüşmesini saat 20.35'te Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Başdanışmanı Orhan Yıkılkan ile gerçekleştirdiği ileri sürüldü. İddiaya göre Dişli, Yıkılkan ile 16 Temmuz günü saat 09.56'ya kadar 12 kez konuştu. Dişli'nin, gece boyunca Kurmay Albay Doğan Öztürk, Akar'ın emir subayı Levent Türkkan ve Özel Kalem Müdürü Ramazan Gözel ve Yaşar Güler'in eski Özel Sekreteri Bünyamin Tuner ile görüştüğü öne sürüldü. Dişli'nin, Hulusi Akar'ın ikna olmaması üzerine Genelkurmay Başkanı yapılmak istenen Akın Öztürk ile iki farklı numaradan 11.57 ile 15.38 saatleri arasında toplam 7 kez görüştüğü iddia edildi. Dişli ile Öztürk'ün emir astsubayı İsmail Keskin arasında da aynı saatler arasında toplam 15 kez görüşme yapıldığı iddiası iddianameye girdi.

38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi içerisinde yer aldığı ileri sürülen eski Kurmay Albay Osman Kılıç’ın 15 Temmuz günü saat 13.16 sıralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı oteli aradığı ve 217 saniyelik bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Kılıç'ın aynı gün,vı Erdoğan’a suikast girişimini koordine ettiiği öne sürülen Gökhan Şahin Sönmezateş ve timin başındaki Şükrü Seymen’le de defalarca konuştuğu iddia edildi.

Yeni Şafak'ın haber şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çatı iddianamesine, cuntacıların 14, 15 ve 16 Temmuz tarihlerindeki telefon trafiğini gösteren HTS kayıtları girdi. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde kurmay albay rütbesiyle görev yapan Osman Kılıç'ın telefon trafiği ise ilginç detayları ortaya çıkardı. 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olan Kılıç'ın örgütün mahrem imamlarından şüpheli Ali Irmak'ın temin ettiği “patates" tabir edilen açık hat ve kendi kullandığı hatla yaptığı görüşmeler iddianameye girdi.



2 HATLA 154 ARAMA YAPTI



Kılıç'ın bu iki hatla, 14, 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde toplam 154 telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. HTS raporuna göre darbenin kritik isimleriyle görüştüğü anlaşılan Kılıç'ın, 15 Temmuz günü saat 13.16 sıralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı ve cuntacıların suikast için gittiği Marmaris'teki oteli aradığı ve 217 saniyelik bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu görüşme esnasında Kılıç'ın Ankra Ümitköy'de baz bilgisi verdiği tespit edildi. Kılıç'ın Erdoğan'ın söz konusu otelde kalıp kalmadığı bilgisini teyit etmek için aradığı değerlendiriliyor.



SUİKAST TİMİNİN BAŞIYLA KONUŞMUŞ



Kılıç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste giden ve Marmaris'te kaldığı otele saldıran Özel Kuvvetler timinin başındaki cuntacı Binbaşı Şükrü Seymen ile de 15 Temmuz günü saat 09.30'dan 16 Temmuz saat 08.30'a kadar toplamda 37 kez irtibat kurduğu, bunun 9'unun mesajlaşma olduğu belirlendi. Bu görüşmeler esnasında Seymen'in telefonunun İstanbul/Maltepe, İzmir/Güzelbahçe ve Muğla/Marmaris'te baz verdiği kaydedildi. Kılıç'ın ayrıca suikast girişimini koordine eden Gökhan Şahin Sönmezateş ile de İzmir/Menemen ve Muğla'da baz bilgisi verdiği sırada irtibat kurduğu tespit edildi. Kılıç'ın Cumhurbaşkanına suikasti organize etmek için söz konusu görüşmeleri gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.



CUNTACI TERZİ'Yİ DE ARAMIŞ



Kılıç'ın yaptığı görüşmeler arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için Diyarbakır'dan gelen ancak burada öldürülen cuntacı general Semih Terzi de bulunuyor. Kılıç ile Terzi'nin 15 Temmuz saat 10.22'den 16 Temmuz saat 02.12'ye kadar toplam 4 kez irtibat kurduğu tespit edildi. Ayrıca Özel Kuvvetler Komutanlığı adına kayıtlı olan ve Terzi tarafından kullanılan Silopi/Şırnak ile Bağlar/Diyarbakır'da baz veren telefon hattıyla 27 kez irtibat kurduğu belirtildi. İrtibatların çoğunun mesaj yoluyla gerçekleştiğine dikkat çekildi. Kılıç'ın Terzi ile birlikte hareket eden Ümit Bak ile de 7 ayrı görüşme yaptığı ortaya çıktı. HTS raporuna göre, Kılıç'ın Akıncı Üssü'nde bulunduğu sırada TRT baskınına giden ve darbe bildirisini okutturan cuntacı Ümit Gencer'i 3 kez aradığı anlaşıldı. Kılıç'ın ayrıca Genelkurmayı ele geçiren ve komutanları derdest eden Özel Kuvvetlerin başındaki Fırat Alakuş, helikopterlerin havalandığı Kara Havacılık Okulunun komutanı Ünsal Çoşkun ve Muhafız Alay Komutanlığı'ndaki faaliyeti organize eden Muhsin Kutsi Barış'ın yanı sıra 16 Temmuz saat 00.21 sıralarında mahrem imam Ali Irmak ile görüştüğü belirlendi.