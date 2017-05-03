İddianameden: 17-25 Aralık'tan sonra Gülen'i ziyaret ettiğimiz heyette Bakan Özhaseki de vardı

Kayseri'de 71 iş adamıyla ilgili hazırlanan 'FETÖ' iddianamesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye yönelik iddialar da yer aldı. Cumhuriyet Savcısı Salih Kılıçdağı'nın hazırladığı 2017/117 numaralı iddianamede, Özhaseki'nin 17-25 Aralık'tan sonra ABD'ye giderek, Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği öne sürüldü. "İtirafçı" olan eski AKP Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, "Amerika seyahatinde yarım saatliğine Gülen'i heyet olarak ziyaret ettik. Ekipte Mehmet Özhaseki, Hamdi Kınaş, İlhan M., Ali Ez, milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Hüseyin B., Oktay D. vardı" iddiasında bulundu.

Eski başkan "itirafçı" oldu

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, soruşturmada itirafçı olan eski AKP Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, 2011'deki dershane kavgasından sonra talimatla Star gazetesine verilen abonelik desteğini anlattı. Dengiz şunları kaydetti: "2012 veya 2013 yılında Zaman gazetesine karşılık olarak Star Gazetesi aboneliğini yayma konusunda bizatihi ben üstlendim. Bu görevi dönemin Başbakanının talimatıyla gerçekleştirdim. Bu konuda Ankara'daki toplantılara Mehmet Özhaseki başkan ile beraber katıldık. Maddi yükü de bize kaldı"

"Özhaseki bana emir verdi"

2010-2011 yıllarında Melikşah Üniversitesi'ne de gittiğini belirten Dengiz şöyle devam etti: "2011'de bir temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki, Melikşah Üniversitesi'ne yurt yaptırmam konusunda emrivaki bir konuşma yaptı. Akabinde Memduh Boydak beni arayarak Melikşah heyeti olarak ziyaretime geldiler. Bir aile büyüğüm adına yurt yaptırdım.” Dengiz, 17-25 Aralık'tan sonra da dönemin Belediye Başkanı Özhaseki'nin FETÖ'cülerle görüşmeye devam ettiğini öne sürdü ve şu idialarda bulundu: “2014'te Haseki Başkan, Erciyes'te Amerika gezisine katılan Hamdi Kınaş, Nureddin Okandan, Ahmet Öksüzkaya (eski milletvekili) gibi isimlerin katıldığı bir kahvaltı düzenledi. Başkana bu örgüt mensuplarıyla görüşmemesi gerektiğini, bu durumu yukarının duyması halinde sıkıntı yaşayacağını ilettim ama Özhaseki'yi yine aynı ekiple kahvaltı yaparken gördüm.''

"Belediye öncülük etti"

Şüphelilerden Kayseri Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Nureddin Okandan da ifadesinde, 2011'de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yaptıkları geziyi şöyle anlattı: "Amerika seyahatinde yarım saatliğine Gülen'i heyet olarak ziyaret ettik. Ekipte Mehmet Özhaseki, Hamdi Kınaş, İlhan M., Ali Ez, milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Hüseyin B., Oktay D. vardı."