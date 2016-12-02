İddianame: Semih Terzi darbeden bir hafta önce eşine "Aksakallı'nın eşini ara, Ankara'ya döneyim" dedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimine ilişkin ilk iddianamesini tamamladı. İddianamenin temelini, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı (ÖKK) teslim almak için Diyarbakır’dan Ankara’ya giden General Semih Terzi ve 18 kişilik ekibi ile Ömer Halisdemir’in şehit edilmesi oluşturdu. 15 Temmuz gecesi astsubay şehit Halisdemir tarafından öldürülen cuntacı olmakla suçlanan general Semih Terzi'nin, darbe gecesi Ankara'da olabilmek için eşinden, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın eşini arayarak kendi babası ile eşinin annesinin ağır hasta olduğunu söylemesini istediği ortaya çıktı.

Savcı Velihattin Eldemir’in hazırladığı iddianame, 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Böylece en kapsamlı darbe soruşturmalarının yürütüldüğü Ankara’da 15 Temmuz’a ilişkin ilk dava da açılmış oldu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, iddianamede, Terzi’yle birlikte giden 18 kişi ‘şüpheli’ olarak yer aldı. Sanıkların "Anayasa’yı ihlal", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme (Halisdemir’i)" suçlarından 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütü" üyeliğinden 15’er yıl hapsi istendi. İddianamede, Halisdemir’in eşi Hatice Halisdemir ile cuntacıların başından vurup yaraladığı İsmail Oğuz, ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı.

"Üniformalı terörist"

İddianamede, "15 Temmuz gecesi TSK bünyesinde, askeri hiyerarşi dışında, kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan, FETÖ üyesi üniformalı teröristlerin demokrasiye karşı silahlı darbe teşebbüsünde bulunduğu" kaydedildi. Darbe teşebbüsünün "teröristbaşı Fethullah Gülen’in bilgisi ve talimatı ile yapıldığı" belirtildi.

İddianamede, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın darbecilere direnme emri verdiği Astsubay Ömer Halisdemir’in, "Vatansever bir asker refleksiyle kendisine verilen emri sorgulamadan 'Emredersiniz komutanım' cevabı verdiği” kaydedildi. İddianamede, Halisdemir’in Terzi’yi vurma anı ise şöyle anlatıldı:

"Karargâh binasına çok kısa mesafe kala Halisdemir, saat 02.16’da vatansever bir asker davranışıyla ÖKK’yı darbecilere teslim etmemek adına Terzi’yi vurarak ağaçlık alana kaçmaya başladı. Binbaşı Fatih Şahin uzun namlulu silahla kısa mesafeden 11-12 el ateş etti, Halisdemir yere düştü. Tim personeli Halisdemir’i sürükleyerek karargâh giriş kapısına getirirken, ambulans çağrıldı. Halisdemir’in durumunun çok ağır olduğu tespit edilmesine rağmen ambulans geri gönderildi. Mihrali Atmaca’nın 02.26 sularında 2 el ateş ettiği Halisdemir şehit oldu. Terzi helikopterle GATA’ya götürüldü.”

"En az 1 hafta önceden biliyordu"

İddianamede, Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’nin de ifadesine yer verildi. Terzi, eşinin olaydan 1 hafta önce kendisine cep telefonundan mesaj atıp "Nursel Hanım’ı (Zekai Aksakallı’nın eşi) ara, ‘Annem hasta, Ankara’ya döneyim’ diye söyle, mesajı hemen sil” diye yazdığını anlattı. Terzi’nin de Zekai Aksakallı’yı arayıp babasının ağır hasta olduğunu söyleyerek Ankara’ya gitmek için izin aldığı, yine eşinin Aksakallı’nın eşini arayarak Semih Terzi’nin babasının hasta olduğu bahanesini ilettiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, “Tutanak ve beyanlardan da anlaşılacağı üzere darbeci Semih Terzi’nin ve eşinin darbe olayından ve atama listesinden en az 1 hafta önce haberlerinin olduğu, bu nedenle Terzi’nin Ankara’ya bir an önce gelmek için bahaneler ürettiği, durumu bilen eşi Nazire’nin kendisine yardımcı olmaya çalıştığı, olay günü de Özel Kuvvetler Komutanı olarak yer aldığı sözde atama listesine dayanarak birliği devralmaya geldiği tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

"Darbe toplantısı yaptık"

İddianamede , şüphelilerden eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil İbrahim Yıldız’ın ifadesine de yer verildi. Üsteğmen rütbesindeyken 'FETÖ’ye katıldığını belirten Yıldız, “Darbe gününden önce 9 günlük bayram tatilinde Ankara’da bir kısım askerler ile birlikte darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptık. Toplantıya katılan Adil Öksüz bize, ‘Ben bu çalışmaları Amerika’ya gidip Fethullah Gülen Hoca’ma sunacağım’ dedi” diye konuştu.

"Vatansever bir asker"

İddianamede, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın, emir verdiği şehit Ömer Halisdemir’den “vatansever bir asker refleksi ile kendisine verilen emri hiçbir şekilde sorgulamadan ‘Emredersiniz komutanım’ yanıtı aldığı” ifade edildi.