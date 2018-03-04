İddia: Yavuz Bingöl'ün kızının TRT'deki programı bitiyor

Posta yazarı Mesut Yar, türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl'ün yapımcılığını üstlendiği "Evlilik Okulu" adlı programın final yapacağını iddia etti. Yar, söz konusu programın yayıncı kuruluş TRT'nin "başını ağrıttığını" savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Yavuz Bingöl, kendisine yöneltilen "yandaş" eleştirilerine "Değilim, ben uyumlu bir insanım" ifadesiyle tepki göstermişti. Bingöl, son olarak 26 Şubat’ta Erdoğan için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına katılan sanatçılar arasında yer almıştı.

Mesut Yar, "Çok sıkı işler yola çıktı" başlığıyla yayımlanan (4 Mart 2018) yazısında şunları kaydetti:

“Evlilik Okulu' isimli iş TRT’nin başını ağrıttı biraz. Yapımcısının Yavuz Bingöl olduğu iddia edildi ve iş siyasileştirildi. Bir organik bağ var mı bilemem ama TRT işi önemsiyordu. Reytinglerde günlük bir işin istenen sonucu alamaması özel kanallar kadar kamu kanalının da dikkate aldığı bir şey artık. Sadece buradan hareketle, baş ağrısı filan olmadan final kararını aldığını duydum programın. Doğruysa eğitim yılını en hızlı bitiren okul olarak geçecek tarihe."