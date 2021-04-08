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Bilim / Teknoloji

İddia: Twitter, Clubhouse'u satın almak için 4 milyar dolar teklif etti

08 Nisan 2021 11:46

Twitter'ın son zamanların en popüler uygulamalarından Clubhouse'u satın almak için yaklaşık 4 milyar dolar teklif yaptığı iddia edildi.

Bloomberg’in haberine göre Twitter, Clubhouse'un atağından sonra Spaces ile kendi sesli uygulamasını da test etmeye başlamıştı.

2020 yılında ortaya çıkan ve sadece davet özelliği ile iOS işletim sistemine sahip cihazlar için kullanılabilen uygulama, 10 milyondan fazla kişi tarafından indirildi. Kısa zamanda sosyal medya kullanıcılarının ilgisiyle karşılaşan uygulama; Facebook, Twitter, Discord, LinkedIn ve Slack dahil olmak üzere birçok rakiple karşı karşıya.

Son aylarda Android uygulamasını oluşturmak için de mühendisleri bünyesine alan uygulama; ayrıca bu hafta, içerik oluşturucuların para kazanmasına yönelik yeniliklerini de açıklamıştı.

 

 



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