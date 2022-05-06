İddia: Süleyman Soylu, “Hayvandan aşağı” diyerek hakaret ettiği Ümit Özdağ için bakanlık önünde “hayvan izleme aracı” bekletti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Hayvandan aşağı" dediği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisiyle yüzleşmek için İçişleri Bakanlığı'na gitmeye çalıştığı esnada kapıya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme Aracı çektirttiği görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'hayvandan aşağıdır', 'soros çocuğu' ve 'operasyon çocuğu' sözlerini kullanması sonrası bugün saat 11.00'de Özdağ, Bakan Soylu ile yüzleşmek için İçişleri Bakanlığı'nın önüne tek başına gitmek istedi. Bakanlığa 100 metre kala polisler tarafından durdurulan Özdağ yaptığı açıklamada, "Sen tutuklanacaksın. Senden korkan senin gibi olsun. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek. Ya özür dileyeceksin, ya sonuna kadar devam eder" dedi.

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Bu esnada İçişleri Bakanlığı'nın önüne çekilmiş bir araç dikkat çekti. Halk TV Muhabiri Mevsim Altay'ın görüntülediği Hayvan Durum İzleme Aracı'nın İçişleri Bakanlığı'nın kapısının önüne çekildiği ve o şekilde bırakıldığı görüldü. Görüntüyü aktaran Halk TV programcısı Ayşenur Arslan, "Sokak köpekleri falan yok. İnsanın aklına, 'hayvandan aşağı' diyen 'Soylu'nun bakanlığının kapısına Hayvan İzleme Aracı çekilmesi bir mesaj mı' diye gelse çok mu abartmış oluruz. Bu nasıl bir şey" dedi.