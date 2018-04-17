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İddia: Show TV ve Habertürk satılıyor mu?

Ciner Grubu'nun bünyesindeki TV ve gazeteleri Albayrak Grubu'na satacağı iddia edildi

17 Nisan 2018 19:14

Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya'nın hükümete yakın olan Demirören Holding'e satılmasının üzerinden henüz birkaç hafta geçerken medyada yeni bir el değişiminin daha yaşanacağı iddia edildi. Show TV ile HaberTürk'ü bünyesinde bulunduran Ciner Grubu’nun da yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu'na satılacağı iddia edildi. Albayrak Grubu, Yeni Şafak ve Tv net'i bünyesinde bulunduruyor. 

Medyaradar, Ciner Grubu’nun bünyesinde barındırdığı Show TV, Habertürk televizyonu, Habertürk gazetesi ve Bloomberg TV'nin Albayrak Grubu’na satışının masada olduğunu ve imzaların her an atılabileceğini öne sürdü.

Altaylı: Dedikodular gerçek dışı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise iddiaların doğru olmadığını belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Altaylı,  “Ciner Medya Grubunu satıldığı yolundaki dedikodular gerçek dışıdır. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile az önce konuştum. İddiaların asılsız olduğunu açıkça söyledi”  dedi.

 

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