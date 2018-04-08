Yeni dönem başlıyor; Demirören, ilk kez Doğan Medya Center'a gidecek

T24

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara satın alan Erdoğan Demirören'in, bugün (9 Nisan 2018) ilk kez Bağcılar'da bulunan Doğan Medya Center'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Programda herhangi bir değişiklik olmazsa Demirören'in binaya Aydın Doğan ile birlikte gideceği, burada satılan yayınların yöneticileri ile tanışarak gazete ve televizyon kanallarındaki işleyiş üzerine bilgi alacağı ifade edildi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, geçen cuma günü çalışanlarına veda etmiş, Demirören'in "peşin hükümle gelmediğini, hiçbir çalışanı yerinden etmeyeceğini söylediğini" aktarmıştı. Doğan, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Ben de kendilerine özellikle bu gazetenin çatısının kuvvetli, güzel bir gazete olduğunu, çalışanları huzursuz etmemelerini rica ettim. Onlar da bana böyle söylediler. Bu haberi de size iletiyorum. Onların da sizle iyi niyetle çalışacaklarını bana söylediler. Kesin devir zannediyorum ki haziran başına kadar sürer. Çünkü birtakım kanuni formaliteler var oralardan geçecek. Formalitedir geçer hepsi, hiçbir aksilik görmüyorum."

Demirören'in mali ekipleri, Doğan Medya Center'a gitmişti

23 Mart'ta Demirören'in 10'ar kişiden oluşan iki mali ekibi, Doğan Medya Center'a giderek Hürriyet, Posta ve Fanatik gazetelerinin hesapları hakkında bilgi almış, Kanal D ve CNN Türk'ün mali tabloları üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Sadece Aydın Doğan ve ailesine verildi

Ayrıca Hürriyet çalışanlarının, veda töreni sonrası sadece Aydın Doğan ve ailesine verilmek üzere bir gazete eki hazırladığı ifade edildi. Söz konusu ekin "albüm" niteliği taşıdığı belirtildi.