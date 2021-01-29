İddia: Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sene sonu bitecek olan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın, Bundesliga ekibi Stuttgart ile 4 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

Alman basınından Bild'in haberine göre, Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmayı reddeden Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile 4 yıllık bir anlaşma sağladı.

17 yaşındaki oyuncu yeni sözleşme imzalamadığı için Emre Belözoğlu'nun talimatıyla kadro dışı bırakılmıştı.

Ömer Faruk'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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