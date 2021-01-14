Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Ömer Faruk Beyaz krizi de devam ediyor. Avrupa'dan gelen teklifler sonrası Beyaz, kulüpten ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de altyapıdan yetişen Ömer Faruk Beyaz'a Avrupa kulüplerinden teklif var. Beyaz'a Schalke 04 ve Borussia Dortmund talip oldu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Schalke 04 ve Borussia Dortmund Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Ömer'in ailesinin, oyuncunun Fenerbahçe'de forma şansı bulamamasından rahatsız olduğu kaydedildi. Ömer Faruk Beyaz'ın da kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.