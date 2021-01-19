Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gündemin bir numaralı maddesi olurken Ömer Faruk Beyaz'la alakalı da bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki oyuncu yeni sözleşme imzalamadığı için Emre Belözoğlu'nun talimatıyla kadro dışı bırakıldı.

Alman kulüplerinin yakından ilgilendiği Ömer Faruk Beyaz çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyor.

5 yıllık sözleşmeyi kabul etmedi

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Sezon başından bu yana Süper Lig'de sadece 8 dakika süre alabilen ve forma giyememekten şikayetçi olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu 5 yıllık sözleşmeyi kabul etmemişti. Bu kararın ardından genç oyuncu, takım idmanlarına alınmamaya başladı.