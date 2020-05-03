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Eğitim

İddia: Öğrencilerin fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak, anaokulu ve ilkokul öğrencileri sınıflarda eğitime başlamayacak

Bir ay sürecek derslerde sınav yapılmayacak

03 Mayıs 2020 11:25

Millî Eğitim Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gidişatına göre okulların açılış tarihini belirleyecek. Bayramdan sonra açılması beklenen okullarda öğrencilerim fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin sınıfta eğitim görmesi planlanmıyor. 

Sabah gazetesinden Betül Usta'nın haberine göre,  okulların açık kalacağı süreyi, il pandemi kurullarının önerisi ve her ilin kendine özgü şartlarını dikkate alarak valilerin belirmesi düşünülüyor. Öğrencilerin fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacağı,,isteyen velinin çocuğunu okula göndereceği belirtiliyor.

Anaokulu  ile ilkokul öğrencilerinin, hijyen şartlarına uyum düzeyi dikkate alınarak bu sınıflarda eğitime başlamayacak.  Ders yapılması planlanana bir aylık dönemde sınavlar yapılmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak. İlk dönem notları değerlendirmeye esas kabul edilecek. Tüm öğrenciler, bir üst sınıfa geçecek. İlk dönem notları zayıf olan öğrencilerin de sorumlu olarak sınıf geçmesi sağlanacak. Öğretmenler, öğrencilerine telafi eğitimi verecek.

 

 

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