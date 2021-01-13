İddia: Mesut Özil, perşembe günü İstanbul'a geliyor
13 Ocak 2021 14:12
Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündemde olan Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil'in perşembe günü İstanbul'da olacağı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in kadrosunda bulunan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi için geri sayıma geçildi. Transferin gerçekleşmesi için tecrübeli futbolcunun Arsenal ile arasındaki pürüzleri gidermesi bekleniyor.
A Spor'dan Ahmet Selim Kul, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Mesut Özil'in en geç Pazartesi günü Türkiye'ye geleceğini ifade etti. Kul, planlanan durumun Perşembe olduğunu eğer aksilik olursa en geç hafta sonuna kadar Mesut'un İstanbul'a gelebileceğini aktardı.