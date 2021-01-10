Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçe logolu paylaşım

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçe logolu bir paylaşım geldi.

Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil, sosyal medya platformu Instagram üzerinden, Fenerbahçe logosu ve göz kırpma emojili bir paylaşımda bulundu.

Önceki günlerde de Mesut Özil'den İstanbul temalı paylaşımlar gelmişti. Yıldız futbolcu, İstanbul Boğazı’ndan eski bir fotoğrafını paylaştıktan sonra, İstanbul’da bulunan Sultanahmet Camii lokasyonuyla bir cuma paylaşımı yapmıştı.

Mesut Özil, paylaşımında Gazali’nin, "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" mesajına yer vermişti.