İddia: Kılıçdaroğlu, Yılmaz Büyükerşen'e “Yurt gezilerine hazır mısın” diye sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e, “Yurt gezilerine hazır mısın” diye sorduğu iddia edildi.

KRT'de Aslı Kurtuluş'a konuşan Büyükerşen’e yakın isimlerden olan Eskişehirli gazeteci Deniz Çağlar Fırat, Kılıçdaroğlu'nun, Büyükerşen'e "Yurt gezilerine hazır mısın" diye sorduğu iddiasını aktardı.

Büyükerşen: 'Bu bir görev mi' diye sordu

CHP liderinin 24 Haziran'daki erken seçim kararının açıklanmasının ardından Büyükerşen ile telefonda görüştüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da adaylığa hazır olduğu mesajını verdiği kaydedildi.

Gazeteci Fırat, Konya'daki belediye başkanları toplantısında da Kılıçdaroğlu'nun Büyükerşen'e "Yurt gezilerine hazır mısın" diye sorduğunu, Büyükerşen'in de, "Bu bir görev mi" yanıtını verdiğini, Kılıçdaroğlu'nun da bu soru karşılığında, "Evet" dediğini söyledi.