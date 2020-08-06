İddia: İnce başkente ofis açıyor, ilk davet son kurultayda beklentilerine ulaşamayan CHP’li ‘küskünler’e

Yeni parti kuracağı kulisleriyle gündeme gelen eski CHP Yalova milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Ankara Yaşamkent’te ofis açacağı iddia edildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre İnce, ilk davetini som kurultayda beklentilerine ulaşamayan CHP’li ‘küskün’ isimleri yapacağı öne sürüldü.İnce’nin Yaşamkent’in yanı sıra genel başkan adaylığı sırasında kullandığı Çankaya semtindeki çalışma ofisinden de yararlanacağı konuşuluyor.

CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, ‘partiyi bölüyor' eleştirilerinin ardından yaptığı açıklamada "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadesini kullanmıştı.

TIKLAYIN | Muharrem İnce: Değişim isteyenleri dışla, sonra dostlarınla hayal kur; bölücü olan kim?