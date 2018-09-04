İddia: İBB'nin 'Kabataş Martı' projesi 2 yılın ardından iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kabataş’ta yapımına başlanan ‘Martı Projesi’ni sonlandırdığı iddia edildi. Politeknik, projenin Fındıklı’daki tanıtım ofisinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanının martı şeklindeki iskele ve yeraltı galerileri projesinin iptal edildiğini peyzaj çalışmalarının ardından meydanın açılacağını söylediğini aktardı.

2 yıl önce başlayan proje kapsamında Kabataş-Üsküdar motor seferleri iptal edilmiş, Adalar’a yapılan vapur seferleri başka iskelelere kaydırılmış ve bölge kullanılmaz hale gelmişti. Dönemin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ‘ustalık dönemi eserim’ diyerek seçim kampanyasında da kullandığı proje için milyonlarca TL’lik kamu harcaması da yapılmıştı.

Politeknik’te yer alan haberde, projenin yapımına mimar, mühendis ve şehir planlamacılarının karşı çıktığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

Proje başladığından bugüne Kabataş’ta deniz dolgusu yapılarak ve kıyı tahrip edilerek beton iskeleler yapıldı. Kabataş kıyısına geri dönüşü olmayan zararlar verildi. 2 yıl, halkın ulaşım hakkı gasp edildi. Hafriyat çalışmaları yapıldı, imalat sürecinde binlerce metreküp beton kullanıldı. Projenin reklam çalışmaları için binlerce TL’lik harcamalar yapıldı. Kabataş betona boğuldu, bilim insanları ve meslek insanları haklı çıktı. Projede ısrar eden İBB kamuyu uğrattığı zarara uğrattı.

Proje mimarı Hakan Kıran, projenin yaratacağı sorunları dile getiren, Kabataş’a ve İstanbul’a vereceği zararları anlatan, mesleki sorumluluk hatırlatması yapan, projeyi eleştiren ve durdurmak için mücadele eden Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Başkanı Sami Yılmaztürk, yine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mücella Yapıcı, inşaat mühendisi Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, Cihan Uzurçarşılı Baysal, Politeknik ve Politeknik YK Başkanı inşaat mühendisi Ersin Kiriş hakkında dava açmıştı. Politeknik YK Başkanı Ersin Kiriş’in beraat ettiği İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Martı Projesi’nin, topluma mal olmuş ve her kesimi ilgilendiren geniş kapsamlı bir proje olduğunu, kamunun eleştiri hakkı bulunduğunu ve Kıran’ın katlanma yükümlülüğü olduğunu belirtmişti.