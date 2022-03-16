İddia: Hadise, nişan tören öncesi çalışanlarına gizlilik anlaşması imzalattı

İş insanı Mehmet Dinçerler ocak ayında evlilik teklifi ettiği Hadise'yi ailesinden istemeye gitti. Hadise, Mehmet Dinçerler’le dün akşam aile arasındaki bir törenle nişanlandı. Hadise'nin nişan töreni öncesinde tüm çalışanlarına gizlilik anlaşması imzalattığı iddia edildi.

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerlerin hiçbir detayı atlamadığı ifade edildi. Takvim'de yer alan habere göre; her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.

Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan Hadise'nin tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattığı ileri sürüldü. Söz konusu anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak. Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak.