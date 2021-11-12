Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Yavuz: Kanunlar yetersiz, kuryelerin hiçbir sosyal hakkı yok

Suha Onur Soner

Hızlı teslimat şirketi Getir'in Konya'da röportaj veren ve ekonomiye ilişkin olumsuz görüşlerini bildiren bir kuryeyi işten çıkardığı iddiaları sonrasında konuya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. T24'ün Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Derneği Federasyonu'ndan edindiği bilgilere göre kuryenin işten çıkarılma sebebinin söz konusu röportaj olduğu öne sürüldü.

Federasyon Başkanı Çağdaş Yavuz'dan edinilen bilgiye göre Getir'in şirket sözleşmesi kapsamında; personellerin üzerlerinde Getir'e ait giysiler olduğu taktirde hiçbir mecrada röportaj verip, görüş bildiremeyeceği öne sürülerek işten çıkarmanın gerçekleştirildiği iddia edildi.

İddiaya göre, röportaj anında söz konusu moto-kuryenin üzerinde Getir'e ait kask ve mont bulunması, kuryenin bu şekilde ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunması şirket sözleşmesine aykırı bulundu.

Getir, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada motokuryenin işten çıkarıldığını doğrularken, işten çıkarma sebebinin ise bahse konu röportajla bir ilgisinin olmadığını ifade etmişti.

"Kanun yetersiz, hak talep edilemiyor"

Öte yandan Çağdaş Yavuz kurye esnafı kanunlarının Türkiye'de henüz çok yetersiz olduğu, yetersiz kanunlar nedeniyle çalışanların işverenden hak talep edemediği belirtti.

Dernek, pek çok moto-kurye esnafının mobbinge uğradığını, tazminatsız işten çıkarıldığını ve haklarını alamadığını aktardı.

Yavuz ayrıca söz konusu moto-kurye esnaflarının hiçbir sosyal güvenceleri olmadığını ve bu haklardan yararlanamadığını belirtti.

Ne olmuştu?

Konya'da Getir firmasında çalışan bir moto-kurye ekonomideki kötü gidişata ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalar üzerinden yaklaşık bir ay geçmesinin ardından işten çıkarılan kuryenin, röportajda kullandığı ifadeler neticesinde işten çıkarıldığı iddia edilmişti.

Getir'den ve moto-kurye esnafının bağlı çalıştığı Vigo firmasından yapılan açıklamada ise kuryenin işten çıkarıldığı doğrulanmış ancak işten çıkarma sebebinin röportajla bir ilgisinin bulunmadığı açıklanmıştı.

İşten çıkarma sebebinin "kişisel verileri koruma kanunu" sebebiyle açıklanmadığı belirtilirken, kuryenin "yapılan değerlendirme neticesinde objektif tespitler nedeniyle çalışmalarına devam etmesi mümkün görülmemiş ve tarafımızca hizmetine son verilmiştir" denildi.

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