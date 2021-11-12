İşten çıkarılan Getir kuryesinden iddia: Röportaj sonrası 'yıldırma politikaları' uygulandı

Hızlı teslimat şirketi Getir'in Konya'da röportaj veren ve ekonomiye ilişkin olumsuz görüşlerini bildiren bir kuryeyi işten çıkardığı iddiaları sonrası şirketten ve işten çıkarılan kuryeden açıklama geldi.

Getir, kuryenin işten çıkarıldığını doğrularken, işten çıkarma sebebinin söz konusu röportajla bir ilgisinin olmadığını açıkladı. Olayın ardından konuşan motokurye ise hiçbir gerekçe sunulmadan işten çıkarıldığını belirtirken, röportajın ardından yaşanan süreçte şirketten kendisine "yıldırma politikaları" uygulandığı iddiasında bulundu.

Getir'den yapılan açıklamada söz konusu çalışanın Vigo şirketine bağlı olarak "esnaf kurye" olarak çalıştığı ifade edilirken "Kurye bahsi geçen açıklamaları 1 buçuk ay önce yapmıştır ve bununla ilgili herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedeniyle detayları açıklayamasak da Vigo şirketinden aldığımız bilgiye göre iş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır" dendi.

"Olayın unutulduğunu düşünüyorlar, çıkartacaklar"

Motokurye ise işten çıkarılmasına ilişkin yaptığı açıklamada müdürüyle arasındaki diyaloğu aktararak "Böyle bir durum var, seni işten çıkarmak istiyorlar' dedi. Ben de, 'nasıl çıkartacaklar, çıkartamazlar, tepki alırlar' dedim. O da 'yok, aradan zaman geçtiğini düşünüyorlar, olayın unutulduğunu düşünüyorlar, çıkartacaklar' dedi." ifadelerini kullandı.

"Röportajın ertesi günü ters davranmaya başladılar" Kurye, röportaj sonrasındaki süreçte kendisine "yıldırma politikaları" uygulandığını öne sürdü. Kurye motorla kaza yaptığını normalde ödetilmemesine rağmen motorun parasının kendisine ödettirildiğini iddia etti. Kurye ayrıca şu açıklamaları yaptı:

"Beni dün işten fiili olarak çıkardılar. Ama zaten o röportajın ertesi günü çok ters davranmaya başlamışlardı. Baskı yapıyorlardı ve tehdit ediyorlardı. İki lafın başı 'Bak seni çıkartırız, seni çıkartmadığımıza dua et' falan gibi laflarla bana baskı uyguluyorlardı. O zaman çıkartamadılar çünkü tepki yiyeceklerini biliyorlardı." dedi.