İddia: Fenerbahçe, Mesut Özil transferini yarın 19:07'de açıklayacak

Dün gece özel bir uçakla İngiltere'den Türkiye'ye gelen Mesut Özil, Fenerbahçe'yle resmen anlaşmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 19 Ocak, saat 19:07'de yıldız futbolcunun transferini açıklayacak.

Fanatik'in haberine göre, Arsenal ile bağlarını koparan ve dün ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Mesut Özil transferinin resmiyet kazanmasına az kaldı. Fenerbahçe dünya gündemine damga vuran transferi Mesut Özil'i yarın resmen açıklamaya hazırlanıyor. 19 Ocak Salı günü, saat 19:07'de açıklama hedefinde olan Sarı-lacivertlilerde büyük bir çalışma devam ediyor.

Farklı dillerde tanıtımlar olacak

Tanıtımda sadece Türkçe değil, Almanca ve İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde versiyonları dünyaya tanıtılacak.

Kulübün sosyal medya hesapları, prodüksiyon ekibi FB TV'de hummalı bir çalışma içerisinde şu an. Sarı-lacivertlilerin hedefi daha önce yapılmamış sıra dışı bir tanıtım yaparak bir daha geçilemeyecek bir rekoru ele geçirmek. Tanıtımda sadece Türkçe değil, Almanca ve İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde versiyonları dünyaya tanıtılacak.

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