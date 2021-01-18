Fenerbahçe'nin Mesut Özil paylaşımı rekor kırdı

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünya spor kamuoyunun ilgi odağı oldu. Sarı-laciverlilerin, dün gece özel bir uçakla İstanbul'a gelen Mesut Özil'le ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı, Türkiye'nin en çok etkileşim ve beğeni alan tweet'i oldu.

32 yaşındaki süperstarı İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Türk sosyal medya tarihine geçti.

Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından Mesut Özil için atılan 'Gel gündüzle gece olalım' paylaşımı, Türkiye'nin en çok etkileşim ve beğeni alan tweet'i oldu.

Aynı zamanda Mesut Özil'i İstanbul'a taşıyan uçağı yolculuk boyunca 312 bin Fenerbahçe taraftarı tarafından takip edildi ve bu uygulama için rekor olarak not düşüldü.

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