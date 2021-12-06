İddia: Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek 500 bin Euro yüzünden boşanamıyor

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’in boşanma süreci çıkmaza girdi. Anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı.

Masterchef yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’in boşanma süreci sürüyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, anlaşmalı boşanmak isteyen ikili, henüz “anlaşamadığı” için boşanma davası açamadı.

Hâlâ boşanma protokolü üzerinde tartışan iki ismin, tazminat konusunda hemfikir olamadığı belirtildi. Danilo Zanna'nın, eşine Etiler’deki evi, oğullarının velayetini, eğitim masraflarını ve ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra boşanma tazminatı olarak 500 bin Euro vermeyi teklif ettiği iddia edilirken; bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek'in, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon Euro tazminat talep ettiği konuşuluyor.

Rakamı fazla bulan Zanna'nın, 500 bin Euro’da ısrar ettiği için protokol yolunun tıkandığı ifade ediliyor.