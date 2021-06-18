İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’a İçişleri Bakanı Soylu’yu 'Makamına çağır ve istifa etmesini söyle’ talimatını verdi

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu bugünkü yazısında, 16 Haziran’da, ‘sürpriz’ olarak değerlendirilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görüşmesini yazdı.

“Süleyman Soylu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret mi etti? Yoksa… Şentop, Erdoğan’ın kendisine verdiği ‘tebliğ’ görevini yerine getirmek için: Soylu’yu makamına mı çağırdı” diye yazan Bayraktaroğlu, Şentop’un Peker’den para aldığı belirtilen siyasetçinin ismini yazılı olarak istediğini hatırlatarak, “Bakan, açıklamayı neden yüz yüze yaptı?” sorusunu sordu.

Bayraktaroğlu, yazısına şöyle devam etti:

“Erdoğan’ın küreklerini çekenlere göre,

Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı’na: “Soylu’yu makamına çağır ve istifa etmesini söyle” talimatını verdi…

Eğer bu iddia doğruysa…

Demokratik hukuk devleti için bir facia…

Başkan Şentop bu iddialar konusunda kamuoyunu aydınlatmalı…

Ya da…

Hemen istifa etmeli.”

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, yazısında, son 25 günde 15 polisin intihar ettiğini bilgisini paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, “Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” açıklamasının ardından soruşturma başlatılması İçişleri Bakanı Soylu’dan belge istemişti.

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