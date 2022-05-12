İddia: Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, tartışma sona erdi

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından yaşanan süreçte karşılıklı sert açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği iddiasını köşesine taşıdı.

Erkin yazısında, "Şimdi geliyoruz kulislerdeki iddiaya:7 Mayıs'ta yaşananların ardından telefon trafiğinin gerçekleştiği belirtildi. 8 Mayıs Pazar günü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkan Vekili, iş insası Erol Bilecik'in ofisinde bir araya geldi. Görüşmede, İmamoğlu'nun Dündar'ı ziyaretinden 7 Mayıs'a kadar geçen sürede yaşananların masaya yatırıldığı ifade edildi. Kravat, kitap, forma ve sert sözlerin ağırlığının da gündeme geldiğini tahmin etmek zor değil! Fenerbahçe ve İBB kaynakları, kendilerinin açıklama yapmalarından çok, iki başkanın açıklama yapmasının doğru olduğunu savundukları için detaya girmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Erkin şu düşünceleri dile getirdi:

"Bir özür oldu mu, hassasiyetler konusunda neler söylendi bunu da yakın zamanda öğreneceğimizi düşünüyorum. Sonuçta… Sert açıklamalardan bir gün sonra yapılan görüşmeyle “buzların çözüldüğü” kanısındayım"

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