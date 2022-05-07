Ali Koç: Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Olağan Toplantısı başladı. Başkan Ali Koç, toplantı sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" dedi. Koç konuşmasında gelecek sezondan itibaren kullanılacak 5 yıldızlı yeni logoyu da tanıttı.

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

Fenerbahçe'nin kurulduğu günden bu yana aldığı 28 Lig Şampiyonluğu Kupası, gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na getirildi. Fenerbahçe müzesinde yer alan kupalar, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda sergilendi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, toplantıda yaptığı açıklamada, camianın girdiği tüm badirelerden alnının akıyla çıktığını ifade ederek, "Fenerbahçe'nin ruhunda, karakterinde yılgınlığa asla yer yoktur. Çok iyi biliyoruz ki bundan önce olduğu gibi bundan sonrada camiamız her türlü tahrik girişimlerine, saldırılara maruz kalacaktır. Dünkü başarılı basın toplantısında Başkanımız Ali Koç'un altını çizerek vurguladığı gibi, bu girişimde bulunacaklar şunu çok iyi bilmelidir; Fenerbahçe bundan böyle her türlü saldırıya karşı birlik, bütünlük içinde kararlılıkla mücadele ederek alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır. Geçtiğimiz günlerde camiamıza karşı büyük bir provokasyon sergilenerek 2010-2011 şampiyonluk kupamız sorgulanmak istenmiş ve kulübümüzün simgesi gafillerce bir tüfek namlusunun üstüne yerleştirilerek takım otobüsümüzün azmettiricileri işaret edilmiştir. Kupamız hain fetönün kumpasına uğramış, takımına moral vermek için 10 Temmuz 2011 günü en zor şartlarda Topuk Yaylası'na varan ve antrenman sahasını dolduran Fenerbahçe taraftarının alın terindedir. Şaşkınlık içinde olup bitenleri izleyen, dağılmak yerine kenetlenen futbolcuların emekleri ve gözyaşlarındadır" dedi.

"Kelimeler boğazımda düğümlendi"

Daha sonra kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunları kaydetti:

"Dünkü basın toplantısında kelimeler boğazımda düğümlendi. İnşallah benim çekindiğim düşünülmüyordur. Fenerbahçe'nin haklarını koruma söz konusu olduğunda, ailem, grubum, şahsi statümü düşünmeden açık yüreklilikle konuşurum. Doğru bildiğim konuda her zaman açık yüreklilikle konuştuğumu söylüyorum. Bunun da bildiğinizi umuyorum.

Kelimeler boğazımda düğümlendi, kulübün menfaati için! Çünkü devletle birçok işimiz var. Bu birçok kulüp için böyle. Belki onlar da bu yüzden sessiz kalıyor. Biz zalim değiliz, zulme de sessiz kalamayız.

Fenerbahçe'yi dışarıdan bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bizler bir bütün içerisinde hareket ettiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu ve nelerle mücadele edebileceğimizi gösterdik.

Devleti gözüne kestirmiş bir terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğimizi dünya biliyor.

Biz siyaset üstüyüz ama siyasete çekiliyoruz. Ettiğim laflar bir siyasi partiye, iktidara değildi. Lafım; bulundukları konumu taşıyamayan siyasetçileredir.

Biz Türkiye Cumhurbaşkanına en büyük siper olmuş camiayız. Kimse yokken sokaktaydık. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız takdir ediyor. Devletin sorumlu kesimleri, onlar da aynı şekilde takdir ediyor. Pek çok takım taraftarı da öyle..."

Ekrem İmamoğlu'na tepki

"Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü."

'Korka korka Türk futbolu bu hale geldi'

Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum.

(28 şampiyonluk) "Gelin herkesi dinleyin, en sağlıklı karara varalım"

"Biz TFF'ye her türlü belgeyi evrağı verdik. Yurt içi yurt dışı örnekler... Sanmayın ki sadece kamuoyunda bu konuyu gündeme getirdiğimizde bu işle uğraşıyoruz. Size hikayeyi tersten bile okuyabilirler o kadar çalışmışlar. Gelin, herkesi dinleyin. Acelesi yok, yıllardır bekleyen bir konu. En sağlıklısına varalım. 428 gün oldu. Sonuna kadar haklı olduğumuz bir konuda yıllardır arayış içindeyiz. Bizim kaybedecek bir günümüz bile yok. Gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı, aynı zamanda federasyonumuzun da... Efsanelerimizin oynadığı yılları ya kabul edeceksiniz ya da gelecek sene 100. yılımız demeyeceksiniz. Şampiyonun kupası nerede olur, müzesinde olur..."

"Nasıl transfer yapacağımı bilmiyorum"

"Nasıl transfer yapacağımı bilmiyorum, harcama limitimin ne olacağını bilmiyorum. Onların söylediği şarkıları söylerseniz, işiniz görülüyor. Söylemezseniz, düşman olursunuz. TFF'nin söylediği şarkıyı söyleyen bir başkan bulabilirsiniz ama ben yapmam."

Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni logosu tanıtıldı

Fenerbahçe, 5 yıldızlı yeni logosunu sergiledi. Ali Koç, "Gelecek sezonki formaları ısmarladık ama 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız." açıklamasını yapmıştı. Bugün yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe'nin yeni 5 yıldızlı logosu görüldü.

Ankara’da ekmeğe zam

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