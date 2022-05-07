Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" ifadelerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, "İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü" diye konuşmuştu.

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