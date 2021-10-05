İddia: 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel verileri internette satılıyor

T24 Dış Haberler

1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının özel ve kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanları arasında popüler bir forum sitesinde satışa çıkarıldığı iddia edildi.

İddiayı gündeme getiren Privacy Affairs sitesi, satılan hesapların gerçek olması durumunda bunun Facebook bağlantılı şu ana kadar yaşanan en büyük veri satışı olabileceğini ifade etti.

Siber suçluların ve reklamcıların satılan verileri potansiyel olarak dünyanın farklı noktalarındaki internet kullanıcılarını hedef almak için kullanabileceği ifade edildi.

Bazı forum kullanıcılarının, satıcı tarafından dolandırıldığını ifade eden paylaşımlar yaptığı aktarıldı.

Privacy Affairs, yaşandığı iddia edilen sızıntının Facebook'un 4 Ekim günü yaşadığı 6 saatlik kesinti ile bağımsız olduğunu ve haberin kesintiden 12 saat önce yazıldığını ifade etti. Haberde bilgilerin bir saldırı aracılığıyla alınmadığı ifade edildi.

Facebook, dün yaşanan kesinti sırasında veri çalındığına dair bir kanıt görmediklerini açıkladı.