T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İdamların 50. yılında ‘Türkiye’nin 68’i: Denizlere Çıkan Sokaklar’ raflarda

Kitap, 31 yazar tarafından kaleme alınan makaleler ve bir söyleşi içeriyor

18 Mayıs 2022 17:25

T24 Kültür Sanat

Türkiye solunun sembol isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamının 50. yılı anısına dönemin çalkantılı yıllarını bütün boyutlarıyla ele alan ’Türkiye’nin 68’i: Denizlere Çıkan Sokaklar’ kitabı, İBB Yayınları’ndan çıktı.

31 yazar tarafından kaleme alınan makaleler ve bir söyleşi içeren kitap; 12 Mart öncesi dönemi, olaylarından kahramanlarına, kadınlarından mizahına, gündelik yaşamdan gençlik ve işçi eylemlerine, işçi mücadelelerinden büyük eylemler ve toplumsal olaylara, akademiden dönemin ekonomisine, önemli tartışmalarından sağ ve İslamcı hareketin 68’e dönük yaklaşımına kadar uzanan birçok alanda uzman, akademisyen ve süreci deneyimleyenlerin makalelerini içeriyor.

Kitabın Genel Koordinatörlüğü’nü; Türkiye medyasının önde gelen isimlerinden gazeteci ve belgeselci Rıdvan Akar, editörlüğünü ise Hülya Demir ve Doç. Dr. Hakan Koçak üstlendi.

Rıdvan Akar, kitabın hazırlanma sürecinde idamlarının 50. yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’a bir saygı duruşu sorumluluğu ve heyecanı ile çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık sekiz ay süren titiz bir içerik belirleme, görsel arşiv taraması ile çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Akar, ilk kez 1960-1973 dönemini bu kadar kapsamlı bir biçimde ele alan ansiklopedik bir eser hazırlandığına dikkati çekti.

Kitapta 68’i anlatan isimler:

Rıdvan Akar, Tül Akbal, İsmet Akça, Nazım Alpman, Gökhan Atılgan, Şükrü Aslan, Erdoğan Aydın, Zafer Aydın, Oya Baydar, Nihat Behram, Derya Bengi, İnci Beşpınar, Mehdi Beşpınar, Tanıl Bora, Faik Bulut, Tuncay Çelen, Aydın Çubukçu, Metin Çulhaoğlu, İlkay Demir, Mustafa Eren, Çimen Günay Erkol, Bora Gürdaş, Uluç Gürkan, Orhan Kahyaoğlu, Yıldırım Koç, Doğan Özgüden, Faruk Pekin, Vecdi Sayar, Feryal Saygılıgil, Mustafa Sönmez, Ergin Yıldızoğlu

KÜNYE:

Kitabın Adı: Türkiye’nin 68’i: Denizlere Çıkan Sokaklar

Yazarlar: 

İBB Yayınlar Koordinatörü: Cengiz Özkarabekir

Yayın Yönetmeni: Ahmet Bozkurt

Proje Koordinatörü: Rıdvan Akar

Editörler: Hülya Demir, Hakan Koçak

Redaksiyon: Serpil Kurtay

Son Okuma: Bülent Ulus

Kapak Tasarımı: Geray Gençer

Sayfa Kimlik Konsepti ve Tasarımı:Faruk Güney

Sayfa Sayısı: 784

Ebat: 21,5x26 cm

Cilt: Sert Kapak

Baskı Yılı: 2022

Yayınevi: İBB Yayınları

 

‘Türkiye’nin 68’i: Denizlere Çıkan Sokaklar’, www.istanbulkitapcisi.com ve tüm kitapçılarda!


Benzine zam; litresi 24 liraya dayandı

Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt: Tanıştırayım, solundaki 6. kişi kurucusu

Süleyman Soylu: Daha hararetli günler gelecek

9 yılın ardından ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor

Türkiye Barolar Birliği müzik saati kısıtlamasını Danıştay’a taşıdı

İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi

Elektriğe yüzde 100 zam yolda

Erdoğan: SADAT’ın yöneticileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam yok

Almanya, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
" />
Türkiye’nin 68’i: Denizlere Çıkan SokaklarDeniz GezmişYusuf AslanHüseyin İnanRıdvan AkarrHakan KoçalHülya Demir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24