İdamların 50. yılında ‘Türkiye’nin 68’i: Denizlere Çıkan Sokaklar’ raflarda

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Türkiye solunun sembol isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamının 50. yılı anısına dönemin çalkantılı yıllarını bütün boyutlarıyla ele alan ’Türkiye’nin 68’i: Denizlere Çıkan Sokaklar’ kitabı, İBB Yayınları’ndan çıktı.

31 yazar tarafından kaleme alınan makaleler ve bir söyleşi içeren kitap; 12 Mart öncesi dönemi, olaylarından kahramanlarına, kadınlarından mizahına, gündelik yaşamdan gençlik ve işçi eylemlerine, işçi mücadelelerinden büyük eylemler ve toplumsal olaylara, akademiden dönemin ekonomisine, önemli tartışmalarından sağ ve İslamcı hareketin 68’e dönük yaklaşımına kadar uzanan birçok alanda uzman, akademisyen ve süreci deneyimleyenlerin makalelerini içeriyor.

Kitabın Genel Koordinatörlüğü’nü; Türkiye medyasının önde gelen isimlerinden gazeteci ve belgeselci Rıdvan Akar, editörlüğünü ise Hülya Demir ve Doç. Dr. Hakan Koçak üstlendi.

Rıdvan Akar, kitabın hazırlanma sürecinde idamlarının 50. yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’a bir saygı duruşu sorumluluğu ve heyecanı ile çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık sekiz ay süren titiz bir içerik belirleme, görsel arşiv taraması ile çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Akar, ilk kez 1960-1973 dönemini bu kadar kapsamlı bir biçimde ele alan ansiklopedik bir eser hazırlandığına dikkati çekti.

Kitapta 68’i anlatan isimler: Rıdvan Akar, Tül Akbal, İsmet Akça, Nazım Alpman, Gökhan Atılgan, Şükrü Aslan, Erdoğan Aydın, Zafer Aydın, Oya Baydar, Nihat Behram, Derya Bengi, İnci Beşpınar, Mehdi Beşpınar, Tanıl Bora, Faik Bulut, Tuncay Çelen, Aydın Çubukçu, Metin Çulhaoğlu, İlkay Demir, Mustafa Eren, Çimen Günay Erkol, Bora Gürdaş, Uluç Gürkan, Orhan Kahyaoğlu, Yıldırım Koç, Doğan Özgüden, Faruk Pekin, Vecdi Sayar, Feryal Saygılıgil, Mustafa Sönmez, Ergin Yıldızoğlu KÜNYE: Kitabın Adı: Türkiye’nin 68’i: Denizlere Çıkan Sokaklar Yazarlar: İBB Yayınlar Koordinatörü: Cengiz Özkarabekir Yayın Yönetmeni: Ahmet Bozkurt Proje Koordinatörü: Rıdvan Akar Editörler: Hülya Demir, Hakan Koçak Redaksiyon: Serpil Kurtay Son Okuma: Bülent Ulus Kapak Tasarımı: Geray Gençer Sayfa Kimlik Konsepti ve Tasarımı:Faruk Güney Sayfa Sayısı: 784 Ebat: 21,5x26 cm Cilt: Sert Kapak Baskı Yılı: 2022 Yayınevi: İBB Yayınları

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