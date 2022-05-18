İdamların 50. yılında ‘Türkiye’nin 68’i: Denizlere Çıkan Sokaklar’ raflarda

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Kitapta 68’i anlatan isimler:
Rıdvan Akar, Tül Akbal, İsmet Akça, Nazım Alpman, Gökhan Atılgan, Şükrü Aslan, Erdoğan Aydın, Zafer Aydın, Oya Baydar, Nihat Behram, Derya Bengi, İnci Beşpınar, Mehdi Beşpınar, Tanıl Bora, Faik Bulut, Tuncay Çelen, Aydın Çubukçu, Metin Çulhaoğlu, İlkay Demir, Mustafa Eren, Çimen Günay Erkol, Bora Gürdaş, Uluç Gürkan, Orhan Kahyaoğlu, Yıldırım Koç, Doğan Özgüden, Faruk Pekin, Vecdi Sayar, Feryal Saygılıgil, Mustafa Sönmez, Ergin Yıldızoğlu
KÜNYE:
Kitabın Adı: Türkiye’nin 68’i: Denizlere Çıkan Sokaklar
Yazarlar:
İBB Yayınlar Koordinatörü: Cengiz Özkarabekir
Yayın Yönetmeni: Ahmet Bozkurt
Proje Koordinatörü: Rıdvan Akar
Editörler: Hülya Demir, Hakan Koçak
Redaksiyon: Serpil Kurtay
Son Okuma: Bülent Ulus
Kapak Tasarımı: Geray Gençer
Sayfa Kimlik Konsepti ve Tasarımı:Faruk Güney
Sayfa Sayısı: 784
Ebat: 21,5x26 cm
Cilt: Sert Kapak
Baskı Yılı: 2022
Yayınevi: İBB Yayınları