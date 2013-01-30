İdamı infazına 5 saat kala ertelendi

ABD'nin Teksas eyaletinde idam edilmesi planlanan ve ülkede 2010'dan bu yana idam edilecek ilk kadın olan Kimberly McCarthy'nın infazı 5 saat kalarak durduruldu.

Bölge mahkemesi hakimi Larry Mitchell, 1997 yılında Lancaster'da 71 yaşındaki komşusunu öldürmekten suçlu bulunan 51 yaşındaki Kimberly McCarthy'nin idamını, 3 Nisan'a erteledi.

Dallas bölge savcısının yardımcısı Shelly Yeatts, bölge mahkemesi hakiminin kararını temyize götürmeyeceklerini açıkladı.

Siyahi olan Kimberly McCarthy'nin avukatları, müvekkillerini idama mahkum eden jüri üyelerinin, "ırksal açıdan uygunsuz biçimde seçildiğini" savunuyorlardı. Jüride 11 beyaz, bir siyahi bulunuyordu.