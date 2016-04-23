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Yaşam

İçtikçe 'gençleştiren' içki satışa sunuldu

Cinin şişesi 50 dolardan satışa sunuldu

23 Nisan 2016 21:28

ABD’de satışa sunulan Anti-AGin isimli cinin, yaşlanmayı önlediği iddia edildi. Sindirilebilir kollajenle distile edilen cinin yaşlanma karşıtı bitkiler de içerdiği belirtildi. Bütün vücudumuzu bir arada tutan kollajenler yönünden zengin yiyecekler tüketmenin yaşlanmayla mücadelede çok önemli olduğunu dile getiren uzmanlar, bunu artık içki içerek de yapmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

Sputnik'in haberine göre, ​Warner Leisure Hotels tarafından üretilen cin 50 dolarlık satış fiyatıyla cebi yakacak gibi gözükürken, içki içmeyi seven ancak yaşlanmaktan da korkanlar için bir alternatif olacak.


 

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