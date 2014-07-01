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Çevre

İçme suyu hattında patlama; ev ve iş yerlerini su bastı

Bodrum'da, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait içme suyu hattında patlama meydana geldi

01 Temmuz 2014 09:03

Muğla'nın Bodrum ilçesinde DSİ'ye ait içme suyu hattında meydana gelen patlama nedeniyle 20'ye yakın ev ve işyerini su bastı, bazı araçlar sürüklendi.

İlçeye bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait içme suyu ana isale hattında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu 20'ye yakın ev ve iş yerini su bastı.

Sokakta park halindeki bazı araçlar tazyikli su nedeniyle sürüklenirken akıma kapılan bir köpek ve kaplumbağa ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bodrum-Milas karayolunun bir süre trafiğe kapandığı patlamada yol, belediye ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. 

Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Gereme, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede daha önce de patlamaların meydana geldiğini ve vatandaşların artık tedirgin olduğunu söyledi.

Bölgede DSİ ekiplerinin çalışma yaptığını belirten Gereme, "Bu çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Ayda en az iki kez patlama oluyor. Patlama sonrası çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı" diye konuştu.

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