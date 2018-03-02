T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İclal Aydın çok satan kitabı 'Üç Kız Kardeş' ile D&R Türkiye turunda sevenleriyle buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)-ÜNLÜ yazar İclal Aydın, yeni kitabı ‘Üç Kız Kardeş’in D&R Türkiye turu kapsamında gerçekleşecek imza günlerinde, okurlarıyla bir araya gelecek

02 Mart 2018 13:29

İSTANBUL, (DHA)-ÜNLÜ yazar İclal Aydın, yeni kitabı ‘Üç Kız Kardeş’in D&R Türkiye turu kapsamında gerçekleşecek imza günlerinde, okurlarıyla bir araya gelecek.

Yazdığı kitaplar ile adından sıkça söz ettiren ve kitapları çok satanlar listesine giren üç kuşağın severek okuduğu ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın yeni kitabı \"Üç Kız Kardeş\" ile D&R Türkiye turu kapsamında düzenlenecek imza günleriyle sevenleriyle buluşuyor.

İclal Aydın, Türkan, Dönüş ve Derya isimli birbirini çok seven  üç kız kardeşin Ayvalık’tan İstanbul’a uzanan hikayelerinde çocukluktan yetişkinliğe hayatlarındaki sevinçleri, hüzünleri, mutluluğu ve eskiyi yad ederek iyileşme sürecini konu alarak hazırladığı ve ‘İyileşme Yolculuğu’ olarak tanımladığı yeni kitabıyla D&R\'larda.

İclal Aydın, okurlarını neşeli günleri anımsayarak iyi olmaya davet ettiği kitabıyla Diyarbakır\'dan Konya\'ya, Adana\'dan Trabzon\'a D&R mağazalarında okuyucularıyla buluşacak.

İLK İMZA GÜNÜ 2 MART CUMA GÜNÜ D&R AKASYA’DA

İclal Aydın\'ın ilk imza günü ise 2 Mart Cuma günü D&R Akasya’da saat 18.00’de gerçekleşecek. Ünlü yazar, sevenleriyle bir araya gelecek, kitaplarını imzalayacak. İclal Aydın  3 Mart Cumartesi  günü ise Ankara  D&R Podium\' da da sevenleriyle bir araya gelecek.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAÜNLÜAydınKız Kardeşin D&R TürkiyeYazdığıKız Kardeş"D&R TürkiyeAydın Türkan DönüşDeryaAyvalıktanYolculuğuD&RDiyarbakır Konya Adana Trabzon D&RGÜNÜMART CUMA GÜNÜ D&R AKASYADA İclal AydınMart Cuma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24