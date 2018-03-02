İclal Aydın çok satan kitabı 'Üç Kız Kardeş' ile D&R Türkiye turunda sevenleriyle buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)-ÜNLÜ yazar İclal Aydın, yeni kitabı ‘Üç Kız Kardeş’in D&R Türkiye turu kapsamında gerçekleşecek imza günlerinde, okurlarıyla bir araya gelecek.

Yazdığı kitaplar ile adından sıkça söz ettiren ve kitapları çok satanlar listesine giren üç kuşağın severek okuduğu ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın yeni kitabı \"Üç Kız Kardeş\" ile D&R Türkiye turu kapsamında düzenlenecek imza günleriyle sevenleriyle buluşuyor.

İclal Aydın, Türkan, Dönüş ve Derya isimli birbirini çok seven üç kız kardeşin Ayvalık’tan İstanbul’a uzanan hikayelerinde çocukluktan yetişkinliğe hayatlarındaki sevinçleri, hüzünleri, mutluluğu ve eskiyi yad ederek iyileşme sürecini konu alarak hazırladığı ve ‘İyileşme Yolculuğu’ olarak tanımladığı yeni kitabıyla D&R\'larda.

İclal Aydın, okurlarını neşeli günleri anımsayarak iyi olmaya davet ettiği kitabıyla Diyarbakır\'dan Konya\'ya, Adana\'dan Trabzon\'a D&R mağazalarında okuyucularıyla buluşacak.

İLK İMZA GÜNÜ 2 MART CUMA GÜNÜ D&R AKASYA’DA

İclal Aydın\'ın ilk imza günü ise 2 Mart Cuma günü D&R Akasya’da saat 18.00’de gerçekleşecek. Ünlü yazar, sevenleriyle bir araya gelecek, kitaplarını imzalayacak. İclal Aydın 3 Mart Cumartesi günü ise Ankara D&R Podium\' da da sevenleriyle bir araya gelecek.

(FOTOĞRAF)