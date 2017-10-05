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Kültür-Sanat

İclal Aydın, 'Bizim Hikâyemiz'i sahneye taşıyor

"Aslında bütün hayatlar birbirine çıkıyor..."

05 Ekim 2017 20:11

Oyuncu - yazar İclal Aydın, 2017'de yayımlanan romanıyla aynı adı taşıyan "Unutursun" isimli şiir/şarkı albümünden yola çıkarak hazırladığı "Bizim Hikâyemiz" adlı müzikli sahne gösterisi ile sanatseverlerle buluşacak. 7 Ekim'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sergilenecek gösteride Aydın, "1970’lerden bugüne Türkiye'nin sokakta oynayarak büyüyen, dünyayı kocaman zanneden, melodrama ve ağlarken gülüvermeye meyilli çocukların hikâyesini" anlatacak. 

Tek kişilik gösterisi ile daha önce Türkiye’nin birçok ilinde performans sergileyen İclal Aydın'a, bu kez genç müzisyenler Doğu Ekin, Üner Demir ve Tinay Arzu eşlik edecek. "Bizim Hikâyemiz" ile hayatın acılarını sevince dönüştüren şarkılar, şiirler ve öyküler ile seyirciyi müzikli bir yolculuğa çıkaracak.

Aydın, gösterisini şöyle anlatıyor:

"Herkes kendi hikâyesini biricik zannediyor yola çıktığında. Sonra bir görüyor ki aslında bütün hayatlar birbirine çıkıyor... İşte bu yüzden bu gösterinin adı 'Bizim Hikâyemiz."

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İclal AydınBizim Hikayemizmüzikli sahne gösterisi

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