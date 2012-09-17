T24 LogoT24 Logo
Politika

İçki şişelerine 'Sağlığa zararlıdır' etiketi mi geliyor?

MHP Mersin milletvekilleri Mehmet Şandır ve Ali Öz, konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırladı

17 Eylül 2012 18:32

İçki şişelerinin üzerine de sigara paketlerinde olduğu gibi ‘’Sağlığa zararlıdır’’ biçiminde uyarıcı etiketler konulması istendi. 

MHP Mersin milletvekilleri Mehmet Şandır ve Ali Öz, bu konuda bir kanun teklifi hazırlayarak, TBMM Başkanlığına sundu. Alkollü içki tekeli yasasında değişiklik öngören kanun teklifinin gerekçesinde alkolün sağlıklı düşünmeyi engellediği ve akıl sağlığı ve toplum huzurunu bozduğu görüşü savunularak ‘’ Beyin hücrelerini öldüren alkol, erken yaşlanma ve bunamaya yol açmakta, beyine bağlı felç riskini arttırmaktadır. Kadınlarla ise meme kanserine yakalanma riskine yol açmaktadır’’ denildi. 

Gazeteport'ta yer alan habere göre Türkiye’de satılan tüm alkollü içkilerin üzerine (Sağlığa zararlıdır) (Kanseri tetikler) gibi ibareler konulması istenen teklifte, bu tür uyarıların, ithal edilen içkiler üzerinde de bulunması, resim, şekil ve grafikler ile, alkolün zararlarının içki şişeleri üzerinde yer alması önerildi.

 

ETİKETLER

içki şişeleriiçki sağlığa zararlıdır etiketi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24