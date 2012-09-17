İçki şişelerine 'Sağlığa zararlıdır' etiketi mi geliyor?

İçki şişelerinin üzerine de sigara paketlerinde olduğu gibi ‘’Sağlığa zararlıdır’’ biçiminde uyarıcı etiketler konulması istendi.

MHP Mersin milletvekilleri Mehmet Şandır ve Ali Öz, bu konuda bir kanun teklifi hazırlayarak, TBMM Başkanlığına sundu. Alkollü içki tekeli yasasında değişiklik öngören kanun teklifinin gerekçesinde alkolün sağlıklı düşünmeyi engellediği ve akıl sağlığı ve toplum huzurunu bozduğu görüşü savunularak ‘’ Beyin hücrelerini öldüren alkol, erken yaşlanma ve bunamaya yol açmakta, beyine bağlı felç riskini arttırmaktadır. Kadınlarla ise meme kanserine yakalanma riskine yol açmaktadır’’ denildi.

Gazeteport'ta yer alan habere göre Türkiye’de satılan tüm alkollü içkilerin üzerine (Sağlığa zararlıdır) (Kanseri tetikler) gibi ibareler konulması istenen teklifte, bu tür uyarıların, ithal edilen içkiler üzerinde de bulunması, resim, şekil ve grafikler ile, alkolün zararlarının içki şişeleri üzerinde yer alması önerildi.